39-Jähriger fährt mit E-Scooter gegen fahrenden Güterzug

Dörpen (dpa/lni) –

Ein 39 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist im Bahnhof Dörpen im Emsland mit einem fahrenden Güterzug kollidiert – dabei hat er schwere Verletzungen erlitten. Nach dem Zusammenstoß habe der Mann im Gleisbett gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Er sei geborgen worden und ansprechbar gewesen. Der 39-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Zugverkehr auf der Strecke wurde zunächst eingestellt, der genaue Hergang und die Unfallursache waren unklar. Rettungsdienst und Polizei waren mit vielen Kräften im Einsatz, der noch andauerte.