Schwertransporter kippt um – Windradsegment rollt auf Wiese

Stuhr (dpa/lni) –

Ein Schwertransporter ist am Autobahndreieck Stuhr im Landkreis Diepholz auf die Seite gekippt und hat dabei seine Ladung verloren – ein tonnenschweres Windradmodul. Das Segment eines Windradmasts rollte am frühen Morgen auf eine angrenzende Wiese und blieb in größerer Entfernung vom Unfallort liegen, wie die Polizei mitteilte. Der 40 Jahre alte Fahrer des Schwertransports sei leicht verletzt worden. Der Schaden wurde auf bis zu eine Million Euro geschätzt. Nach Angaben der Feuerwehr lief Kraftstoff aus dem Lastwagen aus.

Laut Polizei war die Ursache des Unfalls zunächst unklar, Ermittlungen etwa zur Geschwindigkeit des Schwertransports laufen. Der umgekippte Anhänger lag im Seitenraum der Fahrbahn. Die Zufahrt im Autobahndreieck von der A28 zur A1 in Richtung Hamburg wurde gesperrt, was voraussichtlich bis zum Abend dauern sollte. Die Feuerwehr stoppte den auslaufenden Dieselkraftstoff.