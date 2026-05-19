Aquaplaning-Unfall auf A7 – Fahrer schwer verletzt

Neumünster (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 7 bei Neumünster ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen am Montagabend gegen 19.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Mitte und Neumünster-Nord in Fahrtrichtung Norden ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge ins Schleudern und überschlug sich.

Als mögliche Ursache geht die Polizei derzeit von Aquaplaning aus. Der Fahrer, der allein im Auto saß, erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Autobahn zeitweise voll gesperrt.