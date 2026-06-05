Lkw kracht in Wohnwagen – Mann lebensgefährlich verletzt

Meppen (dpa/lni) –

Ein 69-Jähriger hat sich bei einem Unfall bei Meppen (Landkreis Emsland) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war am Donnerstagmittag mit seinem Wohnwagen auf der B 402 in Richtung Haselünne unterwegs, als er versuchte zu wenden und damit die Fahrtrichtung zu ändern, wie die Polizei mitteilt. Dabei übersah er einen Sattelzug, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der Fahrer des Wohnwagens wurde im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Seine 68 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich schwer. Beide wurden mit Hilfe eines Rettungshubschraubers sowie eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde nicht verletzt. Infolge des Unfalls blieb die Bundesstraße sechs Stunden voll gesperrt.