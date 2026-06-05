Autofahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Visbek (dpa/lno) –

Bei einem Wildtierunfall bei Visbek (Landkreis Vechta) ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann versuchte, dem Tier auf einer Landstraße auszuweichen und kam dabei von der Straße ab, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt. Angehörige, die in einem Auto hinter ihm fuhren, leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.