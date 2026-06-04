Radfahrer stößt mit S-Bahn zusammen – schwer verletzt

Warum der Mann trotz geschlossener Halbschranken auf den Übergang fuhr, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 45 Jahre alter Radfahrer ist in Hamburg-Sülldorf an einem Bahnübergang mit einer S-Bahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Abend an einem halbbeschrankten Übergang mit dem Zug kollidiert, sagte ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums. Er sei nicht überrollt worden. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Der Radfahrer habe Verletzungen am Arm erlitten. Ob auch innere Verletzungen vorliegen und ob Lebensgefahr besteht, war dem Sprecher zufolge zunächst unklar. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Warum er trotz geschlossener Halbschranken auf den Übergang fuhr, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bahnstrecke ist den Angaben nach in dem Bereich eingleisig. Die S-Bahn blieb nach dem Unfall zunächst stehen und musste geräumt werden, wie der Sprecher sagte. Ein Notfallseelsorger betreute demnach Zeugen vor Ort.