Zusammenstoß mit Schwertransporter: Senior schwer verletzt

Bad Nenndorf (dpa/lni) –

Ein 82 Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Schwertransporter in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag auf der A 2 in Richtung Dortmund, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Der 82-jährige Autofahrer sei auf dem Verzögerungsstreifen vor einer Raststätte auf den Schwertransporter aufgefahren. Der Fahrer des Schwertransporters blieb durch den Zusammenstoß unverletzt.