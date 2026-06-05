Züge zwischen Hannover und Berlin rollen wieder planmäßig

Aufgrund eines Oberleitungsschadens standen die Züge zwischen Hannover und Berlin gestern weitestgehend still. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Berlin (dpa) –

Die Züge zwischen Hannover und Berlin fahren wieder nach Fahrplan, nachdem in der Nacht zum Freitag die Oberleitungsstörung im Osten Hannovers behoben werden konnte. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Am Donnerstag ist es seit dem Morgen aufgrund der Störung zu Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr, bei Regionalzügen und S-Bahnen gekommen. Schon gegen Abend war ein Teil der Reparaturen abgeschlossen gewesen, sodass einige Züge wieder regulär fahren konnten.

Störungsgrund könnte Diebstahl sein

Grund für die Probleme war ein Oberleitungsschaden im Osten von Hannover. Die Bahn vermutet, dass Unbekannte dort Teile der Oberleitung gestohlen haben. Dabei handelt es sich um sogenannte Mastanker. Die Bundespolizei ermittelt.