U1 Sperrung: Ersatzbusse im Einsatz

Hamburg (dpa/lno) –

Wer heute Morgen mit der Hamburger U-Bahn-Linie 1 zur Arbeit fährt, sollte mehr Zeit einplanen. Zwischen den Haltestellen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll wird der Verkehr von 8 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr unterbrochen, wie ein Sprecher der Hochbahn mitteilt. Es verkehren Ersatzbusse, jedoch müssen sich Pendler und Pendlerinnen auf Verspätungen von etwa 20 Minuten einstellen. Grund für die kurzfristige Sperrung ist die Überprüfung einer Straßenbrücke am Langenhorner Markt, unter der die U1 verläuft.