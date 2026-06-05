Fünf Verletzte bei Wohnhausbrand in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind fünf Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Willmerstraße machten bereits acht Menschen an den Fenstern des Gebäudes auf sich aufmerksam, wie der Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte. Sie wurden mit Hilfe einer Drehleiter aus dem vierstöckigen Haus gerettet.

Die Feuerwehr hatte zunächst von fünf Schwerverletzten gesprochen. Neueren Angaben der Polizei zufolge musste jedoch nur eine Person im Krankenhaus behandelt werden. Die übrigen Betroffenen wurden demnach nur leicht verletzt.

Das Feuer brach am Donnerstagabend im ersten Obergeschoss aus und konnte von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Umliegende Wohnungen seien nicht betroffen, hieß es weiter. Nach Angaben des Polizeisprechers sei das Wohnhaus vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.