Heimsieg: Braunschweig verhindert vorzeitige Dynamo-Rettung

Braunschweig (dpa) –

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Nach dem 2:1 (1:0) gegen Dynamo Dresden zogen die Niedersachsen in der Tabelle an Arminia Bielefeld vorbei und können nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz in den letzten Spieltag am 17. Mai gehen.

Genau wie Dynamo schauen die Braunschweiger nun gespannt auf die Ergebnisse von Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf an diesem Sonntag. Sollten beide verlieren, wären die Dresdner nach einer starken Rückrunde vorzeitig gerettet. Für den Klassenerhalt aus eigener Kraft hätten sie in Braunschweig einen Punkt gebraucht.

Braunschweig-Torwart hält Elfmeter

Vor 22.480 Zuschauern brachte Florian Flick die Eintracht in der 20. Minute in Führung. Faride Alidou (50.) erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. In der 67. Minute hielt Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke. Kurz vor Schluss traf der erfahrene Dynamo-Stürmer per Kopfball doch noch zum 1:2 (86.).

Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen intensiven Fight um jeden Zentimeter des Rasens. Mit den starken Ergebnissen der vergangenen Monate im Rücken war Dynamo die spielerisch bessere und auch selbstbewusstere Mannschaft. Direkt nach dem 0:1 verhinderte Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann mit einer Glanzparade den schnellen Ausgleich durch Vincent Vermeij (22.).

Doch die Eintracht verteidigte mit viel Aufwand und Leidenschaft und verhinderte so deutlich mehr Dresdner Großchancen. Jason Ceka (35.) und Jakob Lemmer (82.) wurden noch einmal gefährlich. Nach dem verschossenen Elfmeter und dem Anschlusstor köpfte Tony Menzel an die Latte (90.+6).