Hannover lässt im Aufstiegsrennen erneut Punkte liegen

Bochum (dpa) –

Hannover 96 hat den Patzer des SC Paderborn nicht genutzt und muss den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga verkraften. Die Niedersachen kamen am vorletzten Spieltag nicht über ein 1:1 (0:0) beim VfL Bochum hinaus. Damit geht die Mannschaft von Trainer Christian Titz im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr als Dritter mit 59 Zählern punktgleich mit den viertplatzierten Paderbornern in den letzten Spieltag. Auch die SV Elversberg steht als Tabellenzweiter bei 59 Punkten, die Saarländer spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) aber noch bei Fortuna Düsseldorf.

Nach einem schwachen Auftritt im ersten Durchgang köpfte Innenverteidiger Maik Nawrocki (50. Minute) kurz nach der Pause nach einer kurz ausgeführten Ecke zur zwischenzeitlichen Führung für Hannover ein. Die Bochumer Antwort ließ aber nur kurz auf sich warten: Der eingewechselte Farid Alfa-Ruprecht (55.) sorgte mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck für den Ausgleich.

Unter Zugzwang rannte Hannover 96 im ausverkauften Bochumer Ruhrstadion zum Ende der Partie immer wieder an, scheiterte aber an Bochums Schlussmann Timo Horn.

Mit dem einen Auswärtspunkt gehen die Niedersachsen somit auf dem Relegationsrang in den letzten Spieltag. Die SV Elversberg hingegen könnte durch die beiden Unentschieden von Hannover und Paderborn am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Mit einem Sieg bei den abstiegsbedrohten Düsseldorfern hätten die Saarländer den zweiten Tabellenplatz wegen des deutlich besseren Torverhältnisses quasi sicher.