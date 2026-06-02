Rund 60 Geigen und zwei Celli in Flensburg entwendet

Mehr 60 Musikinstrumente wurden bei einem Einbruch in Flensburg gestohlen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Flensburger Werkstatt für Geigenbau mehr als 60 Instrumente gestohlen. Nach derzeitigem Stand seien rund 60 Geigen sowie zwei Celli entwendet worden, teilte die Polizei mit.

Der Einbruch geschah nach ersten Ermittlungen im Zeitraum von Sonntagvormittag bis Montag 7.30 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Instrumente lagerten an verschiedenen Stellen innerhalb der Werkstatt. Die Diebe hätten auch reparaturbedürftige Geigen aus einem Werkraum mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe aufgrund der Menge und Größe der Beute für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittler suchen Zeugen des Geschehens. Laut Polizei hatten sich die Täter vermutlich über eine seitlich gelegene Eingangspforte Zutritt zu dem Grundstück verschafft und hebelten ein Seitenfenster des Gebäudes auf.