Großeinsatz der Feuerwehr – Fachwerkhaus in Flammen

Das Feuer in einem Fachwerkwohnhaus hat in Bremen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Der Brand in einem Fachwerkhaus hat im Bremer Stadtteil Borgfeld einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers der Bremer Feuerwehr sind etwa 75 Einsatzkräfte seit dem Morgen im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr seien auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert worden. Menschen sind ersten Informationen zufolge nicht verletzt worden.

Die Alarmierung erfolgte den Angaben zufolge gegen 7.00 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute habe das in einem Wohngebiet gelegene Haus bereits unter großer Rauchentwicklung in Flammen gestanden.

Weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass das Haus einstürzt, werde über zwei Drehleitern von außen gelöscht, hieß es. Ein Statiker müsse später die Standfestigkeit beurteilen.