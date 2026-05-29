Großbrand in Speditionshalle – Wind erschwert Löscharbeiten

Hannover (dpa/lni) –

Ein Feuer in der Industriehalle eines Speditionsbetriebs in Hannover hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Flammen schlugen aus dem Dach der etwa 80 Meter langen Halle, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend sagte. Die Löschmaßnahmen zeigten demnach aber erste Wirkung. Niemand wurde durch das Feuer verletzt.

Warum es zu dem Feuer in der Halle in dem Gewerbegebiet im Stadtteil Anderten kam, war zunächst unbekannt. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Kräften im Einsatz, sagte der Feuerwehrsprecher. Starker Wind durch eine aufziehende Gewitterfront erschwere die Löscharbeiten. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es noch dauern werde, bis das Feuer komplett gelöscht sei.