83-Jähriger von Silowagen auf Hof erfasst – tot

Neuenkirchen (dpa/lni) –

Beim Rangieren auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Neuenkirchen (Landkreis Osnabrück) hat ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug einen 83 Jahre alten Mann erfasst und tödlich verletzt. Der Mann sei nicht unter den Laster geraten, aber von der Fahrerkabine des Silowagens getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Rettungskräfte versuchten, den Mann, der auf dem Hof arbeitete, wiederzubeleben. Er starb jedoch an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam.