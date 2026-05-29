Gewitterfront: Mehrere Fernzüge warten an Bahnhöfen

Wegen der durchziehenden Gewitterfront werden einige Fernzüge an Bahnhöfen zurückgehalten (Symbolbild) Roberto Pfeil/dpa

Münster/Bremen (dpa) –

Wegen einer durchziehenden Gewitterfront bleiben in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen einige Fernzüge vorübergehend in Bahnhöfen stehen. «Die Züge warten an Bahnhöfen aus Sicherheitsgründen den Durchzug der Gewitterfront ab und setzen danach die Fahrt fort», teilte die Deutsche Bahn am Abend mit.

Betroffen seien die Verbindungen Münster (Westfalen) – Osnabrück – Bremen sowie Osnabrück – Rheine (Westfalen) – Niederlande sowie Ruhrgebiet – Hannover. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel.