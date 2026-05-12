Florian Lukas erhält Emder Schauspielpreis

Emden (dpa/lni) –

Der Schauspieler Florian Lukas erhält den Emder Schauspielpreis 2026. Der 53-Jährige werde mit dem Preis beim 36. Internationalen Filmfest Emden-Norderney für «herausragende schauspielerische Leistungen» ausgezeichnet, teilte die Festivalleitung mit. Lukas soll den mit 10.000 Euro dotierten Preis bei einer Verleihung am 7. Juni im Emder Festspielhaus am Wall persönlich entgegennehmen.

Mit der Auszeichnung ist auch eine filmische Hommage verbunden, bei der Filme mit Florian Lukas im Festivalprogramm gezeigt werden. «Florian Lukas ist einer der wandlungsfähigsten und vielseitigsten deutschen Schauspieler mit einem beeindruckenden Oeuvre. Wir freuen uns sehr, ihn in diesem Jahr auszeichnen zu dürfen», sagte Festivalleiter Edzard Wagenaar in einer Mitteilung.

Die renommierte Auszeichnung wird zum 14. Mal vergeben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem die Schauspieler Martina Gedeck, Katharina Thalbach, Armin Rohde, Jürgen Vogel, Karoline Herfurth, Ulrich Tukur, Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger sowie Nora Tschirner, die die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten hatte.

Fünf Filme mit Florian Lukas zu sehen

Im Festivalprogramm werden fünf Filme mit Lukas gezeigt, darunter «Keine Lieder über Liebe» (2004), ein Drama mit Jürgen Vogel und Heike Makatsch, die Filmbiografie «Rosenthal» (2025), in der Lukas den Unterhaltungskünstler Hans Rosenthal spielt, das Bergsteigerdrama «Nordwand» (2008) mit Benno Fürmann und Ulrich Tukur um die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand, «Absolute Giganten» (1999), sowie «Weissensee» (2010).

Das Internationale Filmfest Emden-Norderney ist eines der größten Publikumsfestivals in Niedersachsen. Neben deutschen Filmen stehen insbesondere Produktionen aus Nordwesteuropa im Mittelpunkt des Festivalprogramms. Im vergangenen Jahr kamen rund 21.000 Besucherinnen und Besucher. Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr am 3. Juni.