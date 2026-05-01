FC St. Pauli holt Australier Klein

Der FC St. Pauli ist bei der Suche nach neuen Spielern in der Heimat seines Kapitäns Jackson Irvine fündig geworden. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den Australier Samuel Klein für die kommende Saison verpflichtet. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Brisbane Roar aus der A-League nach Hamburg.

In der ersten australischen Liga absolvierte er bislang 45 Spiele, schoss neun Tore und kam auf einen Assist. Außerdem spielte er zweimal für die U21-Nationalmannschaft Australiens. Klein besitzt auch die norwegische Staatsbürgerschaft. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart, teilte der Millerntor-Club mit.

Wichtiger Spieler in Brisbane

«Nach zwei Spielzeiten in Australiens höchster Spielklasse, in denen er sich zu einem wichtigen Spieler bei Brisbane entwickelt hat, trauen wir ihm zu, den nächsten Schritt zu gehen und sich auch beim FC St. Pauli zu etablieren», sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Im aktuellen Kader sind in Kapitän Jackson Irvine und Connor Metcalfe bereits zwei Lausleute von Klein. Offen ist drei Spieltage vor dem Saisonende noch, in welcher Liga der FC St. Pauli in der neuen Saison spielt. Die Hamburger stehen vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Mainz 05 auf dem Abstiegsrelegationsplatz.