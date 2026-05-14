Ein «ruhiger» Vatertag im Landkreis Stade

Stade (dpa/lni) –

Die Polizei im Landkreis Stade hat den diesjährigen Vatertag als vergleichsmäßig «ruhig» bezeichnet und macht dafür auch das gemischte Wetter verantwortlich. Einige Male musste die Polizei dennoch anrücken: Bis zum späten Abend habe es vier körperliche Auseinandersetzungen gegeben, bei denen insgesamt fünf Menschen leicht verletzt wurden, hieß es. Zu den Vorfällen kam es in Brobergen, am Lühe-Anleger, in Ruschwedel und bei einer Eisdiele in Buxtehude.

Im Vergleich zum Vorjahr seien deutlich weniger junge Menschen auf «Vatertagstouren» unterwegs gewesen. An den bekannten Orten sollen sich dennoch rund 1.500 Personen gesammelt haben. Die größte Menschengruppe habe sich in Brobergen eingefunden. Dort zählte die Polizei ungefähr 700 Menschen. An anderen Orten im Landkreis versammelten sich ebenfalls teils hunderte Menschen.