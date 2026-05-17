E-Scooter-Unfall: 17-Jähriger schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Der 17 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg schwer verletzt worden. Zusammen mit einem weiteren Jugendlichen überquerte der 17-Jährige in der Nacht auf dem E-Scooter die Straße, woraufhin es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam. Der 17-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.