Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B404

Geesthacht (dpa/lno) –

Zwei schwer verletzte Menschen sind nach einem Unfall bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) aus ihren Autos geschnitten worden. Einer der beiden sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge am Morgen auf der B404 kam, war demnach unklar.

Der andere Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Weitere Angaben zu den Verletzten lagen nicht vor. Inzwischen ist die Bundesstraße nach einer zweistündigen Sperrung wieder frei. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.