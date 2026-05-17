70-Jähriger nach Feuer lebensgefährlich verletzt

Der Mann hatte sich selbst aus der brennenden Wohnung retten können. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hesel (dpa/lni) –

Ein 70 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Hesel (Landkreis Leer) lebensgefährlich verletzt worden. Warum das Feuer in der Nacht in der Reihenhauswohnung ausbrach, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner konnte sich trotz seiner lebensbedrohlichen Verletzungen selbst ins Freie retten und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Aus den angrenzenden Wohnungen wurden sieben weitere Menschen von den 70 Einsatzkräften der Feuerwehr vorsorglich evakuiert. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.