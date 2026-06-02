Hamburger Fall bei «Aktenzeichen XY»

In der neuen Ausgabe geht es um einen versuchten Raub in Hamburg. (Archiv) Peter Kneffel/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der kommenden Ausgabe von «Aktenzeichen XY … Ungelöst» sollen Hinweise bezüglich eines gewaltvollen versuchten Raubs in Hamburg gesammelt werden. Wie die Pressestelle der Sendung mitteilt, wird der Hamburger Fall von Dezember 2024 in der Sendung am Mittwoch neu aufgerollt.

Damals wurde eine 24-Jährige nachts auf dem Heimweg von der S-Bahn in Hamburg-Stellingen von einem unbekannten Mann mehrfach geschlagen. Der Täter durchsuchte die am Boden liegende Frau daraufhin auf Wertgegenstände, musste jedoch ohne Beute flüchten. Zuhause verständigte die Frau die Polizei. Mit Hilfe der Zuschauerschaft soll nun der Täter ausfindig gemacht werden.