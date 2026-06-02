200 Jahre Seebad Helgoland – große Feier auf der Insel

Helgoland (dpa) –

Ein buntes Straßenfest, viel Musik und ein historischer Festumzug: Die Nordseeinsel Helgoland feiert am Samstag das Jubiläum «200 Jahre Nordseeheilbad». «An diesem Tag verwandelt sich die gesamte Insel in eine maritime Erlebniswelt», kündigt Tourismusdirektorin Katharina Schlicht an.

Was sieht das Programm aus?

Los geht es um 12.00 Uhr. Das Mehrzweckschiff «Neuwerk» und das Vermessungsschiff «Uwe-Jens Lornsen» laden zum Open Ship. Auch der Seenotrettungskreuzer «Hermann Marwede» ist ab 13.00 Uhr dabei. Beim Kinderfest (ab 13.00 Uhr) können Mädchen und Jungen basteln und auf einer Hüpfburg toben. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Helgoland sorgt ab 15.30 Uhr für maritime Klänge.

Um 17.30 Uhr gibt es einen historischen Festumzug mit Traditionsvereinen. Auch die Helgoländer Trachten- und Volkstanzgruppen (18.30 Uhr) und die Helgoländer Karkfinken (19.30 Uhr) haben Auftritte. Der Männerchor Hamburger Goldkehlchen (20.00 Uhr) ist zu Gast. Bei einer Party (21.00 Uhr) können die Besucher unter freiem Himmel tanzen. Eine Sonderfahrt mit Helgoländer Börtebooten (22.00 Uhr) zu einem Feuerwerk (22.15 Uhr) ist geplant.

Welcher Rekordversuch soll gewagt werden?

Anlässlich des Jubiläums wird sich Extremschwimmer André Wiersig einer neuen Herausforderung stellen: Er will in etwa vier Stunden eine Runde um die Hauptinsel schwimmen. Start ist an der Landungsbrücke; die Ankunft an der Brücke wird gegen 16.00 Uhr erwartet.

Wie wurde Helgoland überhaupt Seebad?

1823 entschloss sich der Helgoländer Schiffszimmerer Jacob Andresen Siemens erstmals, seiner Heimatinsel ein eigenes Seebad zu ermöglichen. «Inspiriert von den damals bereits etablierten Anlagen auf Norderney, Wangerooge, Föhr sowie den englischen Küstenbädern, entwickelte er die Vision einer modernen Badekultur für Helgoland», teilt die Gemeinde mit. «1826 wurde eine Aktiengesellschaft gegründet und auf der vorgelagerten Düne eine erste Badeanlage errichtet.» Damit habe sich Helgoland erstmals offiziell «Seebad» nennen dürfen.

Es habe aber einige Zeit gedauert, darauf aufmerksam zu machen, berichtet die Direktorin des Museum Helgoland, Simone Arnhold. Im deutschsprachigen Raum sei die Seebad-Tradition damals gerade erst aufgekommen. 1829 fand ihren Angaben zufolge ein Kongress von Ärzten und Naturwissenschaftlern in Hamburg statt. Die Teilnehmer hätten eine Exkursion nach Helgoland gemacht. Sie seien darauf eingegangen, dass man durch die gute Luft, das Wasser und Bäder etwas für seine Gesundheit mache. «Ab da ging es mit dem Helgoland-Tourismus steil bergauf.»

Wie viele Gäste kommen jedes Jahr nach Helgoland?

Mildes Hochseeklima, Tiere, Natur und viel Geschichte: Die etwa 70 Kilometer vom Festland entfernte Nordseeinsel lockte 2025 rund 290.000 Gäste an. Das war jedoch im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um vier Prozent. Gründe waren laut Tourismusdirektorin unter anderem ein späterer Saisonstart sowie überdurchschnittlich viele Fährausfälle wegen schlechten Wetters. Auch die Zahlen in den Jahren zuvor waren höher: Laut damaligen Angaben der Gemeinde kamen 2022 noch fast 315.000 Tages- und Übernachtungsgäste auf die Insel. 2019 waren es mehr als 355.000.

Welche touristischen Ziele hat Helgoland für die Zukunft?

«Wir setzen auf nachhaltigen Tourismus, der die einzigartige Natur, Kultur und Lage der Insel bewahrt und gleichzeitig attraktive Angebote schafft», sagt Schlicht. «Ziel ist es, das Inselerlebnis noch abwechslungsreicher zu gestalten, die Infrastruktur zu modernisieren und digitale Services zu stärken.»

Wie stellen sich die Reedereien auf den Jubiläumstag ein?

Tagesgäste (Abfahrt Hamburg, Brunsbüttel, Cuxhaven und Büsum) können beim Jubiläum länger mitfeiern: Die Reedereien FRS Helgoline, Cassens Eils und Adler & Eils haben den Aufenthalt auf der Insel verlängert. Die Rückfahrt ist für 21.30 Uhr, 21.45 Uhr beziehungsweise 22.00 Uhr vorgesehen.