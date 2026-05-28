Autofahrer stirbt nach Unfall in Graben

Rettungskräfte konnten den Fahrer zwar aus seinem Auto und dem Wassergraben befreien, er starb später jedoch trotz Reanimationsversuchen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ihlienworth (dpa/lni) –

Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Ihlienworth im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Mann in der Nacht zu Donnerstag mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und geriet in einen wasserführenden Graben.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Auto bereits vollständig mit Wasser gefüllt. Feuerwehrleute bargen den Fahrer aus dem Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der 55-Jährige später in einem Krankenhaus. Für Angehörige wurden Seelsorger hinzugezogen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.