Sexueller Missbrauch? Ermittlungen gegen Ex-Trainer laufen

Itzehoe (dpa/lno) –

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermittelt gegen einen früheren Trainer in einem Sportverein wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil mehrerer Kinder. «Der Beschuldigte befindet sich seit Ende April in Untersuchungshaft», sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an. Zuvor hatten Medien berichtet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft richtet sich der Verdacht gegen einen Trainer aus dem Kreis Pinneberg. «Gegenstand dieser Ermittlungen sind unter anderem die Gesamtumstände des Falls», sagte Müller-Rakow. Er verwies ausdrücklich auf die Unschuldsvermutung. Angaben zum Alter des Mannes wollte der Oberstaatsanwalt nicht machen. Die Ermittlungen befänden sich noch am Anfang.