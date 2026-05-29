Arbeiter stirbt bei Unfall auf Schiff im Hamburger Hafen

Hamburg (dpa/lno) –

Auf einem Schiff im Hamburger Hafen ist ein Arbeiter tödlich verletzt worden. Ein schwerer Gegenstand sei am Freitag an Bord auf den Mann gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem dieser befreit worden war, versuchten Einsatzkräfte noch, ihn wiederzubeleben – ohne Erfolg.

Um was für einen Gegenstand es sich genau handelte, blieb zunächst unklar. Es sei entweder ein Anbauteil oder ein Teil des Schiffes gewesen, so der Sprecher weiter. Die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus und ermittelt.