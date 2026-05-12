ADAC rät: So umgehen Sie den Stau am Himmelfahrt-Wochenende

Am kommenden Wochenende wird es wegen des Feiertags wieder voll auf den Autobahnen. (Archivbild) Mia Bucher/dpa

Laatzen (dpa/lni) –

Den Feiertag Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag werden viele zum Anlass für einen Kurzurlaub am verlängerten Wochenende nehmen. Als Folge rechnet der ADAC mit starkem Reiseverkehr auf den Autobahnen in Niedersachsen. Wer flexibel bei den Reisezeiten sein kann, sollte die Hauptverkehrszeiten meiden, rät der Club.

Schon am Mittwochnachmittag und -abend dürfte es dem Autofahrerclub zufolge auf den Straßen voll werden, wenn der Berufs- und Lastwagenverkehr auf die Kurzurlauber trifft. Auch am Donnerstagvormittag sei mit Staus zu rechnen, teilte der ADAC mit. Der Höhepunkt der Rückreisewelle ist demzufolge der Sonntag, und zwar am Nachmittag und Abend.

Hauptstrecken besonders staugefährdet

Besonders staugefährdet sind demnach die Autobahn 1 von Fehmarn über Hamburg, Bremen und Osnabrück Richtung Köln, die Autobahn 7 von Flensburg über Hamburg und Hannover in Richtung Süden und die Autobahn 2 vom Ruhrgebiet über Hannover und Braunschweig in Richtung Magdeburg und Berlin.

Neben dem erhöhten Fahrzeugaufkommen werden auch Baustellen für Störungen sorgen, etwa auf der A1 zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener, wo die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt ist. Mit Baustellen ist laut ADAC auch auf der A2 zwischen Hannover und Braunschweig zu rechnen sowie auf der A7 von Hannover in Richtung Kassel und von Hamburg in Richtung Hannover.

Baustellen auf Regionalstrecken

Baustellen dürften auch den Verkehr auf einigen Regionalstrecken ausbremsen, so auf der A27 von Bremen nach Bremerhaven, auf der A29 von Oldenburg nach Wilhelmshaven und auf der A36 von Bad Harzburg nach Vienenburg.

Ideale Reisetage wegen einer entspannteren Verkehrssituation sind aus Sicht des ADAC der Freitag und der Samstag. Um Staus zu vermeiden, sollten Reisende ihre Fahrten möglichst in verkehrsarme Tagesrandzeiten legen. Eine gute Vorbereitung der Routen sowie Flexibilität bei der Anpassung an die aktuelle Verkehrslage sei ebenfalls zu empfehlen, hieß es.

Bei Stau Rettungsgasse bilden

Besondere Aufmerksamkeit sei in Baustellen erforderlich, warnt der ADAC. Hier müsse die Geschwindigkeit angepasst und ausreichender Abstand eingehalten werden. Bei verengten Fahrbahnen sei konsequent das Reißverschlussverfahren anzuwenden. Bei Stau sollte frühzeitig eine Rettungsgasse gebildet werden.