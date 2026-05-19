«Ur-Bachelor» Paul Janke spürt, dass er älter wird

Paul Janke will mehr als zehn Jahre nach seiner «Bachelor»-Premiere noch einmal Rosen verteilen – manches ist da anders. (Archivbild) Oliver Berg/dpa

Köln (dpa) –

Selbst ein Denkmal der Dating-Welt bekommt mal Tennisarm: «Ur-Bachelor» Paul Janke bemerkt Alterungsprozesse an sich. «Natürlich merke ich, dass ich nicht mehr 30 bin, sondern mittlerweile Mitte 40», sagte der Reality-Star der Deutschen Presse-Agentur. «Früher habe ich darüber gelacht, wenn ältere Spieler im Fußball gesagt haben: Warte ab, bis du in meinem Alter bist – heute weiß ich genau, was sie gemeint haben.»

Ein Beispiel sei, dass man mit drei Stunden Schlaf einfach nicht mehr hinkomme. «Deswegen finde ich es auch nicht ganz so schlimm, nicht mehr ganz so oft bis tief in die Nacht als DJ aufzulegen», sagte der 44-Jährige. Auch gehörten kleine Wehwehchen mittlerweile dazu. Etwa ein Tennisarm oder Probleme mit der Achillessehne.

Bald wieder als Bachelor im Fernsehen

Janke betonte aber: Dennoch mache er nach wie vor fünf- bis sechsmal in der Woche Sport. Er trinke auch fast keinen Alkohol. Insgesamt achte er sehr auf seinen Körper. «Am Ende ist das für mich auch eine Frage der Einstellung zum Leben», sagte der gebürtige Hamburger.

Janke war 2012 zum ersten Mal zum «Bachelor» in der gleichnamigen RTL-Datingshow geworden. Er gilt bis heute als eine Art Prototyp des Junggesellen, der in der Sendung nach einer neuen Liebe sucht und dabei Rosen verteilt. Daher wird er von Fans auch als «Ur-Bachelor» bezeichnet.

Bald soll Janke noch einmal Rosen unter das Volk bringen. RTL hat angekündigt, ihn noch einmal zum «Bachelor» zu machen. Wann «Der Bachelor – Pauls zweite Chance» ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Interessierte Frauen können sich aber schon bewerben.