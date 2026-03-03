An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) (Niedersachsen) gibt es ein neues Gerät, mit dem unter anderem nun Ganzkörperaufnahmen bei einer Computertomographie (CT) möglich sind. Außerdem arbeitet das System schneller und präziser, die Kamera ist deutlich empfindlicher als bisherige Kamerasysteme. Das ist sowohl aus medizinischer als auch aus Sicht von schmerzgeplagten Patient:innen ein großer Fortschritt.
