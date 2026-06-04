In Bremen ist am Donnerstag der sogenannte Krankenhausspiegel vorgestellt worden. Der jährlich erscheinende Bericht beleuchtet aktuelle Gesundheitsthemen und die Herausforderungen, vor denen die Krankenhäuser im kleinsten Bundesland stehen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Notfallversorgung und deren Zukunft in Bremen.