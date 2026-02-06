Die Eisshow Holiday On Ice ist gerade in Hamburg zu Gast und bringt viel Show, Artistik und Gesang in die Barclays Arena. Die neue Show „Cinema of Dreams“ wird insgesamt sieben Mal bis Sonntagabend live aufgeführt. An zwei Terminen am heutigen Freitag wird zusätzlich Stargast Max Giesinger performen.
