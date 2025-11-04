Das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim (Niedersachsen) verfügt über eine der größten altägyptischen Sammlungen Deutschlands. Ab Mitte Dezember sollen in einer neuen Dauerausstellung mehr als 900 Objekte aus dieser Sammlung präsentiert werden.
