Seit gut einem Jahr sind zwölf Ranger in Naturschutzgebieten in Schleswig-Holstein im Einsatz und passen auf die Natur auf. Sie kontrollieren und informieren die Besucher:innen, um so die Natur besser zu schützen.

Video04:39 Min.

Sensation: Frühgeborenes bekommt Mini-Herzschrittmacher am Uniklinikum Göttingen eingesetzt

15.08.2025 14:53 Uhr

Es ist eine kleine Sensation: Am Uniklinikum Göttingen (Niedersachsen) wurde einem Frühgeborenen direkt nach seiner Geburt ein Mini-Herzschrittmacher implantiert. So etwas gab es in Deutschland noch nie.

Video03:03 Min.

Inklusives Segeln bei der Sail 2025 in Bremerhaven

15.08.2025 11:58 Uhr

„Inklusives Segeln für Alle“ ist nicht nur ein Vereinsname, sondern auch Programm bei der Sail 2025 in Bremerhaven (Bremen). Ein spezielles Boot macht es Rollstuhlfahrer:innen möglich, Segeltörns...

Video03:18 Min.

Hafenrundfahrt: Urlauber und Einheimische genießen Sommerwetter in Hamburg

15.08.2025 11:40 Uhr

Schiffe, Hafenkräne, Wasser und die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen faszinieren sowohl Besucher:innen als auch Einheimische. Die Landungsbrücken sind der Tourist:innen-Hotspot der Hansestadt schlechthin. Jedes Jahr kommen dort...

Aktualisiert

Prozess gegen Christina Block in Hamburg fortgesetzt

15.08.2025 10:58 Uhr

Der Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block (52) ist mit der Vernehmung der Angeklagten am heutigen Freitag am Landgericht Hamburg fortgesetzt worden. Der Frau wird vorgeworfen,...

Video02:27 Min.

Sail 2025 in Bremerhaven: An Bord der historischen Segelschiffe

14.08.2025 16:58 Uhr

Am Donnerstag war der zweite Tag der Sail 2025 in Bremerhaven (Bremen). Besonders große Anziehung auf die hunderttausenden Besucher:innen üben die historischen Segelschiffe aus. Diese können auch...

Video02:16 Min.

Sicherer Schulstart: Verkehrsaktion der Landesregierung in Hannover

14.08.2025 16:46 Uhr

Am heutigen Donnerstag ging für die Schüler:innen in Niedersachsen und Bremen die Schule wieder los. Weil am kommenden Samstag auch noch mehr als 80.000 Kinder eingeschult werden,...

