Das Ökosystem Ostsee ist gefährdet, aber in Schleswig-Holstein wurde die Rettung auf den Weg gebracht. Der Termin am heutigen Dienstag war so etwas wie ein kleiner Schulterschluss zwischen den Umweltverbänden und der Politik. Insgesamt stehen nun nach zwei Jahren Aktionsplan 7,5 Prozent der schleswig-holsteinischen Ostsee unter strengem Schutz, sodass sich Schweinswale, Fische und Vögel ungestört entwickeln können. Bis 2030 sollen diese Schutzgebiete auf 12,5 Prozent Ostseefläche anwachsen.