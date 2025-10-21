Im archäologischen Museum in Harburg treffen ab Mittwoch Antike und Moderne aufeinander. In der neuen Ausstellung „Mythos Superhelden“ begegnet beispielsweise Poseidon dem Helden Aquaman. Antike Götter und moderne Comics werden hier vereint.
