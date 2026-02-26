Mutmaßliches Tötungsdelikt in Wistedt: 87-Jähriger tot aufgefunden

Am Mittwochabend ist die Polizei zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt nach Wistedt (Niedersachsen) gerufen worden. Angehörige hatten einen 87-jährigen Mann leblos in seinem Haus entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen starb der Mann infolge äußerer Gewalteinwirkung. Die Polizei sicherte den Tatort und leitete umgehend umfangreiche Ermittlungen ein. Im Zuge der Untersuchungen geriet ein 60-jähriger Mann aus dem familiären Umfeld unter Tatverdacht. Er wurde noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur genauen Todesursache dauern an.



SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Harburg