Am Samstag will die junge Sängerin Molly Sue aus Laboe bei Kiel (Schleswig-Holstein) das Ticket beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest nach Wien lösen. Die 25-Jährige tritt mit ihrer Bühnenpräsenz gegen acht Mitbewerber:innen an.
