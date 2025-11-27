Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

700 Schafe ins Winterquartier zu bringen, ist schon eine Herausforderung – doch in Ivendorf bei Travemünde (Schleswig-Holstein) kommt noch eine Besonderheit hinzu: Die Herde muss mit der Fähre über die Trave, um ihr Winterquartier in Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen.

