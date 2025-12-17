Nach sechs Monaten im NATO-Einsatz ist das Minenjagdboot „Dillingen“ am Mittwoch in seinen Heimathafen Kiel (Schleswig-Holstein) zurückgekehrt. Als Teil eines multinationalen Marineverbands war die Besatzung in der Nord- und Ostsee im Einsatz. Ihr Auftrag: Seeminen aufspüren und beseitigen. 419 verdächtige Objekte wurden gemeldet und neun Minen kontrolliert gesprengt. Am Pier wurden der Kommandant und die Besatzung von Angehörigen und Freund:innen erwartet. Für die 35 Männer und sechs Frauen heißt es nun: Weihnachten zu Hause im Kreise ihrer Liebsten.