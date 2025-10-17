Er war ein Phänomen, ein Künstler, ein Ausnahmetalent: Michael Jackson hat die Musikwelt geprägt wie kaum ein anderer – und gleichzeitig viele Fragen hinterlassen. Das Ernst Barlach Museum in Wedel (Schleswig-Holstein) widmet dem „King of Pop“ jetzt eine neue Ausstellung, mit Einblicken in seine Karriere, sein Leben, seine Skandale und lädt ein, Michael Jackson aus unterschiedlichen Blickwinkeln neu zu entdecken. Bis zum 29. März 2026 ist die Ausstellung „This Is It“ zu sehen.