Im Kreis Osnabrück (Niedersachsen) haben Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Wochenende unter realistischen Bedingungen für den Ernstfall trainiert. Das Übungsszenario war ein Zugunglück mit verletzten Personen. 320 Personen waren an der Rettungsübung beteiligt.