Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie soll zum Jahreswechsel wieder sinken. Während der Corona-Pandemie war der Steuersatz von 19 auf 7 Prozent reduziert worden. Letztes Jahr stieg er dann wieder auf 19 Prozent. Die beschlossene dauerhafte Senkung freut die Gastronomen. Besonders auf dem Land lief das Geschäft in letzter Zeit immer schlechter. Einen Dorf-Gasthof wirtschaftlich zu betreiben, ist keine einfache Aufgabe, weiß auch der Familienbetrieb Alter Heidkrug in Kayhude im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein). Das Geschäft läuft hier seit 90 Jahren gut, auch wegen der vorteilhaften Lage an einer viel befahrenen Bundesstraße. Doch nicht jede Gastronomie hat so viel Glück, gerade in abgeschiedenen Dörfern schließen immer mehr alte Lokale.