Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie soll zum Jahreswechsel wieder sinken. Während der Corona-Pandemie war der Steuersatz von 19 auf 7 Prozent reduziert worden. Letztes Jahr stieg er dann wieder auf 19 Prozent. Die beschlossene dauerhafte Senkung freut die Gastronomen. Besonders auf dem Land lief das Geschäft in letzter Zeit immer schlechter. Einen Dorf-Gasthof wirtschaftlich zu betreiben, ist keine einfache Aufgabe, weiß auch der Familienbetrieb Alter Heidkrug in Kayhude im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein). Das Geschäft läuft hier seit 90 Jahren gut, auch wegen der vorteilhaften Lage an einer viel befahrenen Bundesstraße. Doch nicht jede Gastronomie hat so viel Glück, gerade in abgeschiedenen Dörfern schließen immer mehr alte Lokale.
Fall Friedland: SPD will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen11.09.2025 08:49 Uhr
Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland fordert die SPD in Niedersachsen flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen. Es werde Zeit, dass der Bund den begonnenen Ausbau der...
Sommerfest des Hamburger Senats in Berlin10.09.2025 17:51 Uhr
Auf dem Sommerfest des Hamburger Senats in Berlin kamen mehr als 2.000 Gäste zusammen. Vor allem die Olympiabewerbung Hamburgs war ein großes Thema am Abend.
Hamburgische Bürgerschaft zur Verkehrslage der Stadt10.09.2025 17:40 Uhr
In der ersten Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft nach der Sommerpause, wurde über die Verkehrslage in der Stadt gesprochen. Die CDU wirft dem Senat vor, Versprechen gebrochen...
Ex-Ministerpräsident Engholm verkauft Currywürste für Heilsarmee in Lübeck10.09.2025 16:21 Uhr
Das Café der Heilsarmee in Lübeck (Schleswig-Holstein) steht vor großen Problemen, weil die Stadt ihm die Zuschüsse streichen will. Seit 2008 werden Menschen mit wenig Geld im...
Bundespräsident Steinmeier besucht Körberhaus in Hamburg-Bergedorf10.09.2025 16:18 Uhr
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war am Mittwoch zu Gast im Körberhaus in Hamburg-Bergedorf. Dort treffen sich Menschen verschiedener Kulturen und Generationen zum Austausch und um voneinander zu lernen.
16-Jährige vor Zug gestoßen: Fall Friedland beschäftigt Landtag in Niedersachsen10.09.2025 16:06 Uhr
Am 11. August 2025 soll ein ausreisepflichtiger Iraker in Friedland (Niedersachsen) eine 16-jährige Ukrainerin gegen einen Zug gestoßen haben. Die junge Frau starb. Am Mittwoch hat der...