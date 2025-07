Das Maschseefest in Hannover (Niedersachsen) startet am heutigen Mittwoch in seine nächste Runde. Im vergangenen Jahr zog das sommerliche Großevent mehr als zwei Millionen Besucher:innen an – in diesem Jahr wird mit ähnlich großem Andrang gerechnet. Damit alles rechtzeitig fertig wird, wurde noch bis kurz vor dem Start gewerkelt und vorbereitet.

Was einst als regionaler Geheimtipp begann, zählt inzwischen zu den Top Ten Food-Festivals in Europa. Und das nicht ohne Grund: Die einmalige Lage am Wasser trifft hier auf eine kulinarische Weltreise – von asiatischer Streetfood-Küche über mediterrane Spezialitäten bis zu heimischer Braukunst ist alles dabei.

Damit die rund sechs Kilometer lange Ufermeile rund um den Maschsee für das 19-tägige Fest in vollem Glanz erstrahlt, wurden im Vorfeld etwa 15.000 Quadratmeter Bodenplatten verlegt, ausgerichtet und kontrolliert.



Welche Highlights und Veränderungen Besuchende erwarten, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Reporterin Vienna Heinrich mit dem neuen Geschäftsführer bei Hannover Veranstaltungs GmbH Maschseefest, André Lawiszus, gesprochen.