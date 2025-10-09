Mark Rackles (SPD) ist neuer Bildungssenator in Bremen. Der 59-jährige SPD-Politiker übernimmt damit keinen einfachen Job. Viele Schulen in Bremen sind marode, es fehlt an Lehrkräften und Kitapersonal. Gleichzeitig wurden in diesem Jahr 36 zusätzliche Klassen eingeschult. Die Hälfte der Kinder braucht eine Sprachförderung.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Tourismus-Boom: Schleswig-Holstein blickt optimistisch auf Herbst und Winter09.10.2025 09:19 Uhr
Die Buchungslage zu den Herbstferien in Schleswig-Holstein ist gut. Viele Menschen zieht es auch im Herbst an Nord- oder Ostsee, zum Beispiel nach Scharbeutz. Die Urlauber:innen lassen...
Parkgebühren auf Supermarktparkplätzen: Verbraucherzentrale Bremen klärt auf08.10.2025 22:27 Uhr
Das Parken auf dem Supermarktparkplatz kann teuer werden. Die Filialen wollen gegen Dauerparkende vorgehen. Wer die Parkscheibe vergisst oder die Höchstzeit überschreitet, bekommt ein Knöllchen. Die Strafzettel...
Klimaneutral bis 2040? Bürgerschaft debattiert über Zukunftsentscheid in Hamburg08.10.2025 21:55 Uhr
Der Zukunftsentscheid war am Mittwoch Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Initiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ will erreichen, dass die Hansestadt bereits bis 2040 klimaneutral wird und damit schneller als...
Die Lage der Autoindustrie in Niedersachsen: Ministerpräsident Lies hält Regierungserklärung08.10.2025 18:18 Uhr
Vor dem Autogipfel der Bundesregierung gab Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies am Mittwoch im Landtag eine Regierungserklärung zur Lage der Autoindustrie ab. „Die Mobilität von morgen fährt elektrisch“,...
Antisemitismus: Auswirkungen für Juden in Schleswig-Holstein08.10.2025 11:32 Uhr
Am zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel wehte am Schleswig-Holsteinischen Landtag die Flagge mit dem Davidstern. Doch es waren auch mehrere Schmierereien mit der Botschaft...
Kommt bald endlich die Zuckersteuer? Schleswig-Holsteins Regierung will Druck machen08.10.2025 11:26 Uhr
Mediziner:innen fordern seit langem eine Zuckersteuer auf übersüßte Lebensmittel. Als besonders schädlich gelten überzuckerte Getränke. Denen soll es nun an den Kragen gehen. Vorbild dafür ist Großbritannien,...