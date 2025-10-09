Mark Rackles (SPD) ist neuer Bildungssenator in Bremen. Der 59-jährige SPD-Politiker übernimmt damit keinen einfachen Job. Viele Schulen in Bremen sind marode, es fehlt an Lehrkräften und Kitapersonal. Gleichzeitig wurden in diesem Jahr 36 zusätzliche Klassen eingeschult. Die Hälfte der Kinder braucht eine Sprachförderung.