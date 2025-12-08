Der Rüstungskonzern Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat sein Geschäftsergebnis im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich verbessert – alleine das Auftragsvolumen hat sich versechsfacht. Die Kieler Werft ist bis in die 2040er Jahre voll ausgelastet. TKMS profitiert natürlich von dem weltweiten Rüstungsboom, der sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine entwickelt hat. Diese maritimen Schlüsseltechnologien hat sich am Montag der Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, Christoph Ploß (CDU), zusammen mit Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) angeschaut.