Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig (Schleswig-Holstein) hat sich festgelegt: Die Ölbohrplattform Mittelplate darf erstmal weiter fördern, bis endgültig entschieden ist, ob sie grundsätzlich fördern darf – auch ohne eine Flora-Fauna-Habitats-Verträglichkeitsprüfung, kurz FFH. Die Erleichterung auf der Seiten der Landesbehörden ist groß. Wenig Verständnis herrscht auf Seiten der Deutschen Umwelthilfe. Besonders die Praxis, Laufzeiten ohne FFH-Verträglichkeitsprüfung zu genehmigen, per EU-Gesetz in geschützter Natur vorgeschrieben, wirft Fragen auf.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“

Video05:13 Min.

Änderungen am Heizungsgesetz: Lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe?

04.03.2026 15:49 Uhr

Für Hausbesitzende wird die Energiefrage nicht gerade einfacher. Erst hatte die Bundesregierung das Heizungsgesetz von Robert Habeck (Grüne) so aufgeweicht, dass fossile Brennstoffe weiterhin in Ordnung sind,...

Video02:18 Min.

Öl- und Gasheizungen weiter erlaubt: Reaktionen aus Niedersachsen auf Gebäudeenergiegesetz

25.02.2026 16:38 Uhr

Das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung soll geändert werden und bekommt den neuen Namen Gebäudeenergiegesetz. Die Grundlagen wurden am Dienstagabend bekanntgegeben. Unter anderem fällt die Vorgabe, dass Heizungen mindestens...

Video03:00 Min.

Klimaneutralität in der Landwirtschaft: Experten diskutieren in Kiel über Auswirkungen

24.02.2026 17:35 Uhr

Schleswig-Holstein will schnell klimaneutral werden – auch in der Landwirtschaft. Wie könnte dieser Umstieg aussehen und welche Auswirkungen hätte das auch in Bezug auf das Thema Ernährungssicherheit?...

Video01:57 Min.

Hamburger Flüsse stärken: Stiftung erhält Millionen-Förderung vom Bund

23.02.2026 15:52 Uhr

Hamburg hat zwar viel Wasser, doch die Flüsse, Bäche und Kanäle stehen unter Druck. Teilweise sind sie direkt bis zur Uferkante bebaut, oder die Freizeitnutzung lässt Tieren...

Video02:36 Min.

Moore als CO2-Speicher: Große Fläche bei Bad Bramstedt wird wiedervernässt

23.02.2026 15:35 Uhr

Bis 2040 will Schleswig-Holstein klimaneutral sein – eine wichtige Rolle dabei könnte die Wiedervernässung von Moorflächen spielen. 88 Prozent der Moorflächen im Land sind trockengelegt und stoßen...

Video02:09 Min.

Nordsee als „größter Energiehub der Welt“ – realistisch oder Wunschdenken?

27.01.2026 17:45 Uhr

Mehr Windkraft, mehr Energiesicherheit – die Nordsee soll der „größte Energiehub der Welt“ werden. Es sind große Ankündigungen, die am Montag beim Nordseegipfel in Hamburg gemacht wurden....

Zur Startseite