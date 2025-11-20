Der Nutzfahrzeughersteller MAN will in den kommenden zehn Jahren rund 2.300 Stellen abbauen – nach Unternehmensangaben sozialverträglich und ohne Kündigungen. Auch das Werk in Salzgitter (Niedersachsen) ist betroffen: Hier sollen 600 Arbeitsplätze wegfallen. MAN betont, dass der Standort erhalten bleibt. Die Anpassungen seien jedoch aufgrund des aktuell schwachen Markts notwendig.