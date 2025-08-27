Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Der Sommer verabschiedet sich in Norddeutschland so langsam für dieses Jahr. 187 Stunden schien die Sonne im vergangenen Monat in Bremen – ein schlechter Schnitt für Hochsommer. Daher zieht es die Menschen derzeit bei jedem kleinsten Sonnenschein raus an die Luft.

Video02:37 Min.

Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt päppelt Vögel aus ganz Schleswig-Holstein auf

27.08.2025 16:28 Uhr

In der Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt gibt es derzeit jede Menge zu tun: Greifvögel, Singvögel, aber auch Seevögel werden dort mühselig wieder aufgepäppelt. Es sind Fundtiere aus...

Video04:19 Min.

Bundesverdienstkreuz: Barsinghäuser seit fast 60 Jahren als Rettungsschwimmer im Einsatz

27.08.2025 14:09 Uhr

Mehr als drei Millionen Menschen engagieren sich in Niedersachsen ehrenamtlich. Zum Beispiel auch Rettungsschwimmer:innen bei der DLRG. Hartmut Vaje aus Barsinghausen (Niedersachsen) ist einer von ihnen und...

Video04:00 Min.

Übernachten in einem historischen Zug im Hotel Bahnhof Lechtrup-Merzen

27.08.2025 11:49 Uhr

In Niedersachsen gibt es einige besondere Schlafgelegenheiten – zum Beispiel das Hotel Bahnhof in Lechtrup-Merzen. Es bietet Gästen die Möglichkeit, in einem Zugwaggon zu schlafen und sich...

Video02:30 Min.

Junggesellenversteigerung beim Brokser Heiratsmarkt

26.08.2025 17:15 Uhr

Am heutigen Dienstag ist der letzte Tag des Brokser Heiratsmarkts in Bruchhausen-Vilsen (Niedersachsen) und der endet traditionell mit der großen Junggesellenversteigerung. Die Auktion ist ein Partygag und...

Video02:33 Min.

Fähre Glückstadt-Wischhafen: Langer Stau nach Schaden an Rampe

26.08.2025 16:16 Uhr

Immer wieder gibt es Ärger rund um die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Am Montag ist die Rampe am Anleger kaputt gegangen. Ein Getriebe wurde bis Dienstagmittag repariert. Die Fähre...

Video03:37 Min.

Ronan Keating-Fan singt Duett mit seinem Idol in Wolfsburg

26.08.2025 16:03 Uhr

Für Daniele Simina aus Wolfsburg (Niedersachsen) ist ein Traum wahr geworden. Bei einem Konzert von Ronan Keating durfte er spontan vor knapp 10.000 Menschen ein Duett mit...

